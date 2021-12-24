Обучающий тренинг АО «Корпорация МСП» Школа предпринимательства прошел в областном центре. Его организовал «ЦПЭ Липецкой области» в рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства Липецкой области. Тренером проекта выступила Маргарита Болдырева, специалист ЦПП, сертифицированный тренер АО «Корпорация МСП».

Пять дней 20 участников-предпринимателей, начинающих и действующих, осваивали навыки анализа бизнеса и управления предприятием, учились грамотной работе с персоналом и клиентами, разбирались в тонкостях финансового планирования бизнеса и разделения с личными финансами, а также постигали хитрости маркетингового планирования, выстраивали личный бренд. «Участники очень активно вовлеклись в процесс обучения и особенно отметили интерактивный характер учебы – в режиме диалога, с упражнениями, юмором и интересными энерджайзерами», – отметили организаторы.

В финальный день обучения все предприниматели получили именные сертификаты участников, которые в дальнейшем дадут им преимущества при получении государственной поддержки. «Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Администрация Липецкой области постоянно прорабатывает новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень».