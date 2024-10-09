Подведены итоги заявочной кампании конкурса «Спецноминации 2.0» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Липецкую область представит 101 конкурсант. Участники конкурса смогут стать частью масштабного блогерского сообщества, а также побороться за призовой фонд в 15 млн рублей от партнеров проекта.

Первый в России образовательный проект для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях.

«Уже во второй раз проект «ТопБЛОГ» запускает конкурс «Спецноминации 2.0» для тематических авторов, которые создают социально-значимый и полезный контент. В этом году свои силы в нем попробовали почти 15 тысяч человек. Заявки поступили из всех 89 регионов России, а также 17 иностранных государств. Блогерская активность участников, их креативный и творческий подход впечатляют: авторы поднимают важные социальные темы, поддерживают актуальную повестку. Уверен, что конкурс уже подарил блогерам яркие эмоции и помог прокачать необходимые навыки. Впереди у ребят множество интересных совместных медиапроектов, а у партнеров, представляющих тематические спецноминации, нелегкая задача – среди тысяч конкурсных публикаций выбрать лучшие», – отметил исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Конкурс «Спецноминации 2.0» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в июле этого года, от Липецкой области подана 101 заявка. В течение двух месяцев жители региона выбирали близкие для своих блогов тематические спецноминации, представленные компаниями-партнерами, выполняли медиазадания, публиковали в своих социальных сетях контент, а также проходили образовательные модули, помогающие уверенно работать с социальными сетями.

«Продвижение персональных страниц не только помогает самому блогеру становиться популярнее, но и способствует усилению медиапозиций всей области. К примеру, красочные фотографии местных достопримечательностей могут вдохновить людей посетить наш регион. Надеюсь, липчан ждут успехи в этом конкурсе», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Имена лучших участников будут объявлены на Всероссийском медиафоруме, который пройдет в конце осени в одном из регионов России. Победители трека «Спецноминации 2.0» получат полезные призы и карьерные возможности в медиа: продюсирование блогов до миллиона рублей и подписание резидентских контрактов, образовательную поездку в Турцию с посещением площадки сооружения атомной электростанции «Аккую», участие в съемках шоу на федеральных телеканалах, сериалах и рекламных кампаниях, стажировки, онлайн-курсы повышения квалификации, собственные рубрики на медиа-площадках, приглашения на закрытые мероприятия, консультации по медиапродвижению, встречи с руководством компаний-партнеров.

До 30 ноября у всех жителей страны также есть возможность пройти образовательную программу «Медиалаборатория», подав заявку на сайте проекта. Любой желающий может бесплатно получить доступ к треку с теоретическими, практическими и творческими заданиями, которые помогут освоить полный комплекс знаний и умений для создания, развития и продвижения своего контента в соцсетях. Участникам доступна база знаний и мощные советы от известных блогеров.