Липецкие блогеры вошли в федеральную команду «Министерства контента»

Четыре жителя Липецкой области стали частью всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Они прошли строгий конкурсный отбор в образовательный трек «Министерство контента» и теперь будут учиться создавать социально значимые медиапроекты вместе с федеральными органами власти.Всего на участие в программе поступило более 50 тысяч заявок из всех регионов страны. По итогам многоступенчатого отбора, включавшего оценку портфолио, анализ медиаопыта, мотивационное эссе и тестирование на критическое мышление, были выбраны 550 сильнейших авторов. Им предстоит пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования «Государственный контент как инструмент стратегического влияния» на базе Мастерской управления «Сенеж».

«Министерство контента» – уникальный образовательный трек проекта «ТопБЛОГ», который открывает для авторов возможность не только совершенствовать профессиональные медиакомпетенции, но и работать над реальными коммуникационными задачами федеральных ведомств. Программа объединяет государство и лидеров мнений, создавая новую модель взаимодействия, в которой качественный контент становится инструментом доверия, просвещения и общественного развития.

В рамках заявочной кампании участники выбирали одно из шести профильных направлений, реализуемых совместно с Минздравом России, Минпромторгом России, Минпросвещения России, Минспорта России, Минсельхозом России и Минэкономразвития России.

Самым популярным направлением у блогеров стало «Просвещение», получившее более 51% заявок, 17,6% авторов решили попробовать свои силы в треке «Международный туризм», 11,1% и 8,3% заявок было отдано направлениям «Здоровье» и «Промышленность» и оставшиеся почти 12% участников выбрали направления «Спорт» и «Агротехнологии».

От Липецкой области заявки на участие подали 94 жителя, из которых четыре автора вошли в число сильнейших.Журналист районной газеты «Сельские зори» Артем Зелюкин превращает жизнь небольшого Долгоруковского округа в современные медиапроекты о людях, истории и путешествиях по России. Уже более восьми лет он рассказывает о локальных достопримечательностях, культурном наследии и туристических маршрутах, доказывая, что настоящий потенциал страны раскрывается не только в крупных городах, но и в небольших территориях.

Руководитель отдела Центра молодежи Липецкой области, блогер и медиапродюсер Наталья Толстых уже несколько лет помогает молодежным проектам находить свою аудиторию. Начав с тревел-блога о Липецкой области, сегодня она создает контент о возможностях для молодых людей, сопровождает крупные форумы, развивает социальные медиапроекты и показывает, как государственные инициативы могут звучать живо и современно.Владимир Лепетюхин – дизайнер, аниматор, победитель проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и автор семейного анимационного проекта «Привет, это Кот!». Уже несколько лет он создает добрый познавательный контент для детей, в котором юмор, анимация и научные факты превращаются в увлекательные истории.

В комплексном конкурсном отборе авторы прошли оценку портфолио, профессионального и медиаопыта, мотивации к созданию общественно значимого контента, а также тестирование на уровень критического мышления. Следующим этапом для блогеров станет обучение по программе дополнительного профессионального образования «Государственный контент как инструмент стратегического влияния» на базе Мастерской управления «Сенеж», которую также будут проходить сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти.После участников ждет еще один конкурсный этап. Из 550 авторов будут определены 180 сильнейших блогеров – по 30 человек в каждом из шести тематических направлений. Они продолжат работу совместно с профильными федеральными министерствами, разрабатывая медиапроекты, направленные на решение государственных коммуникационных задач.

«Наш регион успешно взаимодействует с платформой «Россия – страна возможностей». Местные жители активно участвуют в образовательных инициативах и конкурсах, добиваются побед, получают новые перспективы для личностного роста и вносят вклад в развитие области», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Финалом трека станет защита разработанных проектов перед экспертами и представителями федеральных ведомств. Лучшие участники получат возможность продолжить сотрудничество с государственными структурами, реализовать собственные инициативы и войти в сообщество авторов, формирующих современную культуру общественных коммуникаций в России.