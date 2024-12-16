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Липецкие бойцы получили мощный грузовой дрон

4 часа назад

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Мощный грузовой дрон с широкоформатной специальной камерой получили липецкие бойцы. Его в зону СВО передали аграрии. Беспилотник они переоборудовали из сельскохозяйственного.

Вместе с боевым дроном команда Липецкой области доставила за ленту гуманитарный груз. Артиллеристам двух именных дивизионов привезли тепловые пушки, дизельные генераторы, автомобильные радиостанции, тепловизоры. Бойцы также попросили квадроцикл. Он будет доставлен до Нового года.Липецкие аграрии передали бойцам в зоне СВО дрон, переделанный из сельскохозяйственного.

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