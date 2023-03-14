Липецкая область продолжает помогать военнослужащим и Донбассу. Накануне липецкие бойцы, находящиеся в зоне СВО, получили очередную партию гуманитарного груза. Кроме того, помощь была доставлена из Липецка в Мариуполь.

В доставке груза приняла участие мэр областного центра Евгения Уваркина. Сегодня на еженедельном совещании в региональном правительстве она рассказала об итогах поездки губернатору. Глава города сообщила, что липецкие военнослужащие обеспечены всем необходимым – хорошее оснащение, питание, одежда. Дополнительно бойцам доставили приборы ночного видения, антидроновые ружья, тепловизоры, квадрокоптеры, генераторы. Родные передали личные посылки и письма.

Гуманитарная помощь была доставлена в Мариуполь. Предметы первой необходимости, средства гигиены, продукты, одежду – всё это собрали участники благотворительной акции, которая прошла в детских садах и школах Липецка. В ней участвовали учителя, дети и родители. Груз доставили в детские дома и жителям Мариуполя, которые не покинули родной город.

«Хочу отметить, что это была только первая часть груза. Липчане собрали столько гумпомощи, что будет ещё несколько отправок. Это ещё раз доказывает, что у наших жителей очень добрые сердца», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.