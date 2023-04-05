Серебряную медаль и путевку на первенство России завоевал представитель Липецкой области Никита Лаптев в весовой категории 54 килограмма на первенстве Центрального федерального округа по боксу среди старших юношей 15-16 лет. Вторую серебряную медаль липецкой команде принес Алексей Крутских (в/к 70 кг). Бронзовыми призерами стали Тимур Шамсиев (в/к 60 кг) и Владимир Гревцев (в/к 66 кг).

Соревнования прошли в обнинском физкультурно-оздоровительном комплексе «ОНПП Технология» Калужской области. В турнире приняли участие 180 сильнейших спортсменов из 17 российских регионов. Честь Липецкой области на первенстве ЦФО защищали боксеры Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва, спортивного клуба «Русь» и спортивно-патриотического клуба «Кристалл Елец», сообщили в управлении физической культуры и спорта региона.

Сфера физической культуры и спорта является важной составной частью стратегии социально-экономического развития Липецкой области, реализуемой органами власти под руководством губернатора Игоря Артамонова. В области ежегодно увеличиваются возможности для воспитания спортсменов мирового уровня, паралимпийцев и систематических занятий физкультурой детей и взрослых. «Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю региона, особенно молодежи», – неоднократно подчеркивал Игорь Артамонов.