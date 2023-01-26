Липецкие боксеры вернулись из подмосковного Королева с четырьмя медалями. Накануне там проходило первенство Центрального федерального округа среди девочек 13-14 лет, девушек 15-16 лет, юниорок 17-18 и 19-22 лет и юниоров 19-22 лет. Соревнования собрали около 300 спортсменов из 17 регионов. Боксёры, занявшие 1-2 места на этих соревнованиях, получили право выступить на первенстве России.

Из липчан серебряные медали и путевку на первенство страны завоевали Магаррам Хиялов и Ханар Мамедалиев. Кроме того, бронзовыми призёрами стали Арина Гридчина и Татьяна Смольянинова. «Поздравляем спортсменов и их тренеров. Липчане снова в числе лучших. Это вызывает гордость и стимулирует улучшать тренировочную базу, чтобы укреплять и наращивать успехи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.