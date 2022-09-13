Липецкие борцы отличились на чемпионате мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин, который прошел в городе Наманган республики Узбекистан. В соревновании приняли участие около 250 спортсменов из 22 стран. Поединки проходили в восьми весовых категориях классического стиля и восьми категориях вольного стиля у мужчин (57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, свыше 100 кг) и пяти весовых категориях вольного стиля у женщин (52 кг, 58 кг, 66 кг, 76 кг, 76+ кг).

В состав сборной команды России вошли спортсмены областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Мастер спорта Арсен Муссалаев стал серебряным призёром чемпионата в весовой категории до 100 кг. Еще один мастер спорта Къанамат Деккушев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 82 кг.

«Победы липецких спортсменов на столь представительных турнирах очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Спортсменов подготовил президент ЛРОО «Федерация борьбы на поясах Липецкой области», судья международной категории, председатель Всероссийской судейской коллегии по борьбе на поясах Ислам Ибрагимов. Борьба на поясах – древний вид борьбы, заключающийся в единоборстве двух подпоясанных борцов в стойке. Спортсмены всё время поединка находятся в схватке, держа друг друга за пояс, и каждый из соперников пытается повалить другого и победить.