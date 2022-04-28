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В Иркутске завершилось первенство России по спортивной борьбе панкратион.

Под крышей дворца спорта «Труд» собрались более шестисот представителей древнейшего вида единоборств из 26 регионов Российской Федерации.

Первенство России стало основным отборочным стартом для участия в первенстве и чемпионате мира.

Спортсмены Липецкой области завоевать одну золотую и три серебряные медали первенства в разделе «панкратион традиционный» (ограниченная ударная техника)!

Одержав две убедительные победы, золото нашей команде принесла Алина Ларина. Спортсменка выступала в весовой категории до 60 кг в возрастной группе 2005-2006 г.р.

Илья Кирвяков провёл четыре боя, в трёх из которых одержал победы, это позволило ему занять второе место в весовой категории до 53 кг среди спортсменов 2007-2008 г.р.

Серебряными призёрами среди спортсменов 2005-2006 г.р. стали Дмитрий Воробцов (в/к до 46 кг) и Антон Мазаев (в/к до 85 кг).

Спортсмены занимаются в «Школе боевых искусств Игоря Воротынцева» и в ее филиалах – клубе «Юный спасатель», МБУ «ДЮСШ» г. Чаплыгин, а также в борцовском клубе «Спарта».

Спортсменов подготовили тренеры Владимир Сафонов, Павел Кузнецов, Денис Денисов и Сергей Конопкин.