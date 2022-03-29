Читайте нас в

В Туле завершилось первенство Центрального федерального округа по смешанному боевому единоборству (MMA). Соревнования проходили в многофункциональном спортивном центре единоборств «Тула-Арена» на протяжении двух дней – 26 и 27 марта.

Участниками турнира стали около трехсот спортсменов из 18 регионов страны в возрасте от 14 до 20 лет. Победители первенства получат возможность выступить на всероссийских соревнованиях.

Сборная команда Липецкой области была представлена спортсменами ОФСОО «Федерация смешанного боевого единоборства Липецкой области» и «Школы боевых искусств Игоря Воротынцева», воспитанники которой специализируются на выступлениях по рукопашному бою.

Победителями первенства в своих категориях стали: Ильяс Тешаев (18-20 лет, 61,8 кг), Иван Фурсов (12-13 лет, 52 кг) и Гарик Агаджанов (12-13 лет, 32 кг).

Гарик Агаджанов (представитель Чаплыгинского района) и Иван Фурсов (воспитанник патриотического клуба «Юный спасатель») провели два поединка в своих весовых категориях и выиграли каждый из них единогласными решением судей!

Представитель липецкого отделения спортивного общества «Динамо» Ильяс Тешаев провёл три боя и во всех трёх одержал победы удушающими приемами. Спортсмен проходил подготовку к этому турниру в Таиланде, в известном зале боевых единоборств «Tiger Muay Thai».

Серебряными призёрами турнира стали Матвей Пикалов (12-13 лет, 62 кг) и Илья Кирвяков (14-15 лет, 52 кг).

Обладатели бронзовых медалей – Гагик Агаджанов (12-13 лет, 40 кг), Иван Суворов (14-15 лет, 52 кг), Николай Поляков (12-13 лет, до 48 кг).

По итогам соревнований липецкая сборная заняла четвертое место в общекомандном зачёте!

Спортсменов подготовили Павел Кузнецов, Павел Набатников, Сергей Конопкин, Валерий Коростинский, Максим Сафонов и Алан Качмазов.