Форум «Культурный код в экономике регионов» пройдёт в Липецке. Он объединит дизайнеров, ремесленников, предпринимателей и экспертов креативных индустрий.

Участники обсудят, как использовать местные традиции и культурное наследие для создания современных товаров, развивать собственные бренды и находить новых покупателей. Отдельное внимание уделят мерам поддержки ремесленного бизнеса, выходу на федеральные маркетплейсы и участию в крупных выставках.

Своим опытом поделятся член президиума «ОПОРЫ РОССИИ», основатель международной выставки «Русский дом. Креативные регионы» Андрей Радаев и президент Союза предпринимателей креативных индустрий Ирина Патрикеева. Форум начнётся 18 ноября в 10:00 в гостинице «Липецк» на улице Ленина, 11. Участие по предварительной регистрации.

«В Липецкой области много талантливых мастеров, дизайнеров и предпринимателей, которые создают интересные и самобытные вещи. Важно помочь им превратить своё увлечение в устойчивый бизнес, найти покупателей не только в регионе, но и за его пределами. Это новые возможности для малого предпринимательства и продвижения липецких брендов», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторы — Правительство Липецкой области, Центр «Мой бизнес» и «ОПОРА РОССИИ» при поддержке КП «Липецкие ремёсла» и Липецкой торгово-промышленной палаты.