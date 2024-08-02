Торжественный митинг, посвященный 94-й годовщине образования Воздушно-десантных войск, прошел в Липецке на площади Героев. Здесь собрались липчане, которые служили в ВДВ, ветераны. Их приветствовали представители власти и Совета ветеранов. Участники митинга почтили память погибших героев Воздушно-десантных войск минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу воинам Великой Отечественной войны.

После колонна десантников в сопровождении оркестра прошла по улице Зегеля и Петровскому спуску в Нижний парк, где состоится концерт ко дню ВДВ.

«Наши десантники – гордость и сила России! Сегодня мы чествуем тех, кто всегда первым бросается в бой, кто не боится сложностей и опасностей. Липецкие десантники, вы доказали свою стойкость и профессионализм в самых трудных условиях. Многие из вас сейчас несут службу в зоне специальной военной операции, с честью выполняя сложнейшие боевые задачи. Спасибо вам за самоотверженность и верность долгу, за то, что вы всегда готовы защитить нашу страну. Мы гордимся вами и говорим: «Никто, кроме вас!»», – поздравил десантников губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.