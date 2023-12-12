Детская художественная школа имени В.И. Сурикова в Липецке закупила новое оборудование в рамках национального проекта «Культура». Идти в ногу со временем юные художники смогут с помощью ноутбуков и графических планшетов. Они будут использоваться для дополнительной общеразвивающей программы «Дизайн», сообщили в управлении культуры и искусства Липецкой области. Кроме того, мольберты, софиты, гипсовые головы и геометрические фигуры помогут преподавателям более наглядно преподносить материал ученикам. А занятия на пленэрах станут удобнее благодаря этюдникам и складным стульям.

Новое оснащение появилось благодаря нацпроекту и у липецкой художественной школы имени В.С. Сорокина. Обучение по дополнительным предпрофессиональным программам «Дизайн» и «Живопись» теперь проходит по-новому. Для этого были приобретены интерактивные панели, ноутбуки, гончарный круг, учебные пособия и многое другое. «Национальный проект «Культура» позволяет обновить материально техническую базу школ искусств, тем самым повышает значимость и престиж учебных заведений, и дети получают доступ к ценностям культуры», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.