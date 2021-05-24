Государственная итоговая аттестация для девятиклассников пройдет с 24 мая по 27 мая 2021 года. В Липецкой области более 11 тысяч школьников будут сдавать экзамены в 64 пунктах их проведения. Аттестация пройдет при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

Сегодня выпускники проверят свои знания по русскому языку, а уже 27 мая школьники будут сдавать ОГЭ по математике.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет пройти испытания в эти дни, предусмотрены резервные даты: 8 июня – ОГЭ по русскому языку, 16 июня – по математике. В дополнительные резервные сроки (30 июня – русский язык и 2 июля – математика) смогут сдать экзамены участники, пропустившие по уважительной причине сдачу в основные и резервные сроки или впервые сдававшие экзамены в резервные сроки, но получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов. С 3 по 15 сентября пройдет дополнительный сентябрьский период ОГЭ.

«Выпускники с ограничениями здоровья для получения аттестата могут сдавать только один предмет по своему выбору- русский язык или математику в форме ОГЭ или ГВЭ. В Липецкой области организованы 23 ППЭ на дому», – рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Результаты ОГЭ станут известны не позднее 7 июня.

Ранее Рособрнадзор отменил проведение ОГЭ и ГВЭ по предметам по выбору в 2020/21 учебном году, вместо них для девятиклассников с 18 по 21 мая проводились контрольные работы. Школьники писали их только по одному предмету по своему выбору.