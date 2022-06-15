Экзамены по выбору сдали сегодня девятиклассники Липецкой области. Проверить знания по химии в регионе захотели 350 человек. В этом году впервые появились задания, где необходимо выполнить реальный эксперимент. В аудитории находились два учителя химии, которые оценивали практическое задание. Продолжительность экзамена составила три часа.

На экзамен по информатике зарегистрировалось около 3000 девятиклассников. Это один из самых популярных предметов по выбору. Есть задания, которые придется решать на компьютере. Продолжительность – 2 часа 30 минут. Экзамен по географии сдавали около 480 школьников, продолжительность также составила 2 часа 30 минут. Биологию выбрали 370 человек. Продолжительность экзамена – 3 часа.

Экзамены по выбору девятиклассники сдают в течение нескольких дней. Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, для проведения ОГЭ в городе задействовали 70 пунктов, из них 13 на дому. Результаты по четырем предметам станут известны не позднее 28 июня. В случае неудовлетворительного результата пересдать экзамены можно в июле.