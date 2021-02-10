Более 11 тысяч девятиклассников Липецкой области принимают участие в итоговом собеседовании по русскому языку в основной срок 10 февраля 2021 года. Об этом сообщили в региональном управлении образования и науки.

Третий год итоговое собеседование проводится для девятиклассников как обязательное, его успешная сдача является для них условием допуска к государственной итоговой аттестации.

«Ежегодно на базе Липецкого института развития образования проходит подготовка специалистов для организации и проведения итогового собеседования, которые будут выполнять функции экзаменатора- собеседника и эксперта по проверке ответов участников. Сегодня во всех школах региона комиссии сформированы», – отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

«Курс русского языка в нашей школе построен таким образом, что, занимаясь на уроках, мы учимся говорить, рассуждать, размышлять. Кроме того, учитель познакомил нас со структурой этого испытания и критериями его оценивания. Думаю, в итоговом собеседовании нет ничего из того, что мы не умеем делать, чему мы не обучены, поэтому справимся с этим испытанием»,- рассказала девятиклассница гимназии №97 города Ельца Ирина Павленко.

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.

Итоговое собеседование оценивается по системе «зачет»/«незачет». Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования – 10 марта и 17 мая 2021 года.

В Липецкой области собеседование проходит в традиционном очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

Результаты итогового собеседования по русскому языку станут известны не позднее 16 февраля. Узнать их девятиклассники смогут в своей школе.