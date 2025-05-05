Липецкие дизайнеры освоили цифровые инструменты моделирования одежды

Интенсив «Цифровые технологии в индустрии моды» прошел в Липецке для местных дизайнеров и швей. В течение двух недель офлайн-погружения и более 10 дней онлайн-работы участники осваивали современные методы цифрового проектирования одежды, учились эффективно использовать ресурсы и внедрять инновационные подходы в производство. В завершении они получили свидетельства о повышении квалификации и сертификаты о прохождении интенсива.

Интенсив провела эксперт по созданию промышленных коллекций, сертифицированный специалист Миланской академии моды DOMUS ACADEMY и преподаватель РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Крейдлина. Под её руководством слушатели познакомились с инструментами цифрового моделирования, которые позволяют существенно сократить сроки разработки новых коллекций и повысить конкурентоспособность брендов.

Организация интенсива стала возможна благодаря инициативе руководителя рабочей группы по легкой промышленности при Координационном совете по развитию МСП Ксении Ермоловой и поддержке Центра развития креативных индустрий Фонда поддержки МСП, а также минэкономразвития Липецкой области.

«Дизайнеры и предприятия легкой промышленности являются частью экономики региона. Они создают рабочие места и предлагают востребованную продукцию. Поддержка их деятельности – это вклад в развитие предпринимательства и создание здоровой конкуренции», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.