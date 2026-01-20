Липецкие дизайнеры представят регион на федеральной выставке «Русский дом»

15 липецких дизайнеров отправятся на одну из главных интерьерных выставок страны – «Русский дом». Она пройдет пройдет в октябре 2026 года в московском «Гостином дворе». Участие организовано в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Выставка «Русский дом» является ключевой площадкой для демонстрации современного подхода к интерьеру, основанного на национальном культурном коде. Она объединяет локальные бренды, ремесленников и дизайнеров, чтобы показать гармоничное сочетание традиций и актуальных тенденций в обустройстве жилого пространства.

Дизайнеры представят уникальную интерьерную капсулу «Липецкий код» – специально созданную коллекцию предметов мебели, декора и текстиля, в которой традиционное наследие региона получит современное и стильное прочтение. Это позволит не только заявить о творческом потенциале территории, но и сформировать ее новый, узнаваемый эстетический образ.

Подготовка к выставке ведется при всесторонней поддержке региональных институтов развития. Министерство экономического развития области, Центр «Мой бизнес» и «Областной фонд развития МСП» совместно с участниками проекта детально прорабатывают меры поддержки. Они направлены не только на организацию поездки, но и на дальнейшее повышение узнаваемости липецких брендов, развитие кадрового потенциала через сотрудничество с образовательными учреждениями и тиражирование успешного опыта.