Липецкие дизайнеры учатся создавать одежду с помощью цифровых технологий

Интенсив «Цифровые технологии в индустрии моды» для дизайнеров и специалистов швейной отрасли проходит в Штабе общественной поддержки. Участники осваивают современные методы проектирования одежды. Эксперт по созданию промышленных коллекций, сертифицированный специалист Миланской академии моды DOMUS ACADEMY и преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Крейдлина показывает, как с помощью цифровых инструментов быстро разрабатывать новые модели, экономить материалы и делать производство более эффективным.

Как отметили в липецком Фонде поддержки МСП, развитию креативных индустрий в регионе уделяется особое внимание, и мода – одно из перспективных направлений в Липецкой области. Видно, что местные дизайнеры и предприниматели готовы расти, внедрять современные технологии и создавать конкурентоспособные бренды. И это стремление нужно поддерживать.

Мероприятие организовано Центром развития креативных индустрий Фонда поддержки МСП по инициативе руководителя рабочей группы по легкой промышленности при координационном Совете по развитию МСП Ксении Ермоловой при поддержке минэкономразвития Липецкой области.

«Современные технологии, в частности искусственный интеллект способны стать отличными помощниками в любой сфере, в том числе где требуются фантазия и нестандартное мышление. Липчане активно осваивают эти возможности, совершенствуя работу как в промышленности, так и в социально-экономической сфере. Это правильно, актуально и перспективно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.