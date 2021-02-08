Донорская акция по забору антиковидной плазмы состоится 17 февраля в рамках проекта «ДОБРО48». В ней примут участие специалисты исполнительных органов государственной власти Липецкой области и подведомственных учреждений, которые переболели новой коронавирусной инфекцией.

Донорская кровь должна будет помочь пациентам, переносящим заболевание в тяжёлой форме. В плазме выздоровевших людей содержатся антитела к COVID-19, которые при введении больному помогают организму бороться с вирусом и оказывают лечебный эффект наряду с проводимой терапией.

«В Липецкой области много неравнодушных людей, готовых прийти на помощь в трудной ситуации, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Особенно важно оказать поддержку тем, кто сейчас борется за здоровье и жизнь».

Чтобы стать донорами антиковидной плазмы участники акции пройдут осмотр врача и сдадут анализы на определение титра антител. Забор крови у всех подходящих доноров пройдёт в Липецкой областной станции переливания крови (ул. Космонавтов, д. 11а).