Липецкая область заняла третье место в Рейтинге российских регионов по качеству дорог — 2024. Впереди только Московская и Белгородская области. Оценивали соответствие автодорог нормативам и плотность дорожной сети в регионе. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих дорог на конец 2023 года, составляет 62,8 %

«Правительство России поставило задачу к 2027 году привести в нормативное состояние 85% опорной сети региона. В текущем году в в планах отремонтировать не менее 600 км региональных и муниципальных дорог», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За 5 лет в Липецкой области отремонтировали 2800 км дорог, большую часть сделали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году в регионе отремонтируют более 600 км автодорог.