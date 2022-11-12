Предприятие «Липецкдоравтоцентр», которое круглогодично обслуживает 5,5 тысячи километров региональных дорог, продолжает подготовку к зиме. На этой неделе в районы направлены четыре новые комбинированные дорожные машины, с помощью которых зимой чистят и обрабатывают дороги, а летом – перевозят материалы для строительства и ремонта дорог. Каждая стоит почти 15 млн рублей. Кроме того, для предприятия на средства областного бюджета приобрели новый грейдер, который может чистить снежные заносы и выравнивать профиль грунтовых и щебёночных дорог, два погрузчика, 14-тонный каток и роторный снегоочиститель на базе «Урала».

Ранее в этом году «Липецкдоравтоцентр» уже принял на баланс пять новых КДМ – они работают в Лебедянском, Краснинском, Хлевенском, Тербунском и Долгоруковском районах. Но это не все поступления. В ближайшее время будут приобретены ещё четыре комбинированные машины. А на деньги, сэкономленные при проведении предыдущих торгов, для предприятия купят два скоростных отвала. Такое оборудование позволяет КДМ эффективно убирать с проезжей части свежевыпавший снег на скорости 60 км/ч. Также в настоящее время идёт прием заявок на поставку трёх тракторов – двух малых со щёткой и косилкой и одного тяжёлого, оборудованного роторным снегоочистителем.

В общей сложности на приобретение спецтехники для дорожников области в этом году отвели более 250 млн рублей. Благодаря выделенным средствам к концу года автопарк предприятия, обслуживающего межмуниципальные дороги, пополнится на 21 машину.

«От состояния дорог зависит безопасность движения. И это касается не только ремонта трасс, но их содержания, особенно в зимний период. Мы всегда стараемся обновлять технику, чтобы дороги в Липецкой области были качественными и безопасными круглый год», – подчёркивает руководитель региона Игорь Артамонов.