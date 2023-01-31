Национальный проект «Безопасные качественные дороги» — это не только километры отремонтированных и построенных дорог: он включает в себя шесть федеральных проектов, в том числе – «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». По этому проекту регионы должны ежегодно увеличивают долю объектов, где используются новые технологии, а также повышают квалификацию работников дорожного хозяйства.

В Липецкой области благодаря нацпроекту за последние три года более 80 специалистов прошли программу повышения квалификации при поддержке Российского дорожного научно-исследовательского института. Заочные курсы проводятся с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения без отрыва от рабочей деятельности.

В этом году четверо сотрудников Дорожного агентства Липецкой области успешно закончили курс «Управление службой технического заказчика при осуществлении госконтрактов в условиях цифровой трансформации». Также в числе направлений обучения — «Общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней», «Использование Реестра новых и научных технологий, материалов, технологических решений повторного применения», «Эксплуатация передвижных дорожных лабораторий. Диагностика дорог и контроль качества» и другие.

«У жителей Липецкой области сегодня есть хорошие возможности для повышения квалификации или освоения специальностей, которые в настоящее время востребованы в регионе. Особенно важно, что эти шансы используют люди уже солидного возраста, не боятся менять вид деятельности и добиваются определённых успехов. Обязательно продолжим работу в этом направлении», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2022 году обучение по 20-часовой программе прошли 70 водителей. Четверо дорожных рабочих получили дополнительную профессию стропальщика, и теперь они смогут работать с подъемной техникой, два тракториста и 18 инженеров предприятия закончили курсы по промышленной безопасности и по охране труда. Две сотрудницы районных филиалов отучились на смежную профессию – диспетчера, и теперь, при необходимости, смогут заполнять путевые листы, контролировать маршруты движения спецтехники и расход ГСМ. По итогам учёбы все сотрудники получили удостоверения о повышении квалификации.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Липецкой области с 2019 года. В его рамках за четыре года в регионе отремонтировано уже более тысячи трёхсот км региональных дорог и городских улиц.