Сотрудники «Липецкдоравтоцентра» – семь человек – завершили обучение по программе профессиональной переподготовки «Строительство автомобильных дорог и транспортных сооружений» в Липецком государственном техническом университете. Очно-заочный курс занял 4 месяца и 259 академических часов. Повышение квалификации, краткосрочное и высшее образование работников дорожного хозяйства – один из показателей проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в составе нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Стремление предприятия обучать, поднимать уровень своих специалистов похвально. Такое отношение мотивирует самих сотрудников развиваться и продолжать работу в отрасли, что в конечном итоге поможет справиться с кадровым дефицитом» – отметил губернатор Игорь Артамонов.

ОГУП «Липецкдоравтоцентр» круглогодично обслуживает 5,5 тыс км региональных дорог, его подразделения есть практически в каждом райцентре. В летний период к обязанностям по содержанию добавляется ремонт: в нынешнем году предприятие отремонтирует по нацпроекту не менее 130 км межмуниципальных трасс.

Несмотря на высокую нагрузку, сотрудники грязинского, задонского, тербунского, елецкого, чаплыгинского подразделений успешно освоили новую программу, которую ВУЗ специально для дорожников разработал в прошлом году. Преподаватели и обучающиеся постоянно поддерживали диалог в онлайн формате, это помогло минимизировать отрыв от производственной деятельности.

Дипломники написали выпускные квалификационные работы на такие темы, как «Методы укрепления и стабилизации грунтов», «Применение ТИМ-технологий при обследовании дорог», «Разработка методов повышения межремонтных сроков службы городских автодорог», опираясь на новые нормативные документы, принятые в последние годы.

Начальник управления дорог и транспорта Иван Мычелкин и декан факультета дополнительного образования ЛГТУ Павел Комаров вручили выпускникам дипломы. Практику обучения дорожников в техническом университете планируется развивать.