Липецкие дворы продолжают очищать от автохлама

Территориальные управления округами продолжают работу по соблюдению Правил благоустройства территорий Липецка. Регулярно проводятся рейды по выявлению разукомплектованных транспортных средств (РТС). Некоторые припаркованные во дворах автомобили давно прогнили, их окна разбиты, а «внутренности» разворованы хулиганами.

С начала осени на территории четырёх округов Липецка в ходе рейдов было выявлено 54 разукомплектованных транспортных средств. Больше всего — 22 — в Советском округе. Стоит отметит, что собственники часто идут на встречу городским властям и проявляют сознательность. Так, владельцы 18 из 54 ржавых автомобилей в добровольном порядке вывезли свои транспортные средства. По остальным ведётся работа в соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения и утилизации разукомплектованных транспортных средств на территории города Липецка.

– Собственнику выявленного разукомплектованного транспортного средства дается 30 календарных дней для его добровольного перемещения или утилизации. В случае невыполнения требования автомобиль принудительно перемещается на специально отведенную территорию с последующей утилизацией, – рассказали представители округов.

Кроме того, территориальные управления округами регулярно проводят рейды по выявлению нарушений ст. 5.10 КоАП Липецкой области «Размещение транспортных средств вне специально оборудованных мест». Таким образом ведётся борьба с любителями парковки на газонах. Так, с 1 сентября проведено 88 проверок, составлено 313 протоколов. За нарушение предусмотрены штрафные санкции – для граждан от 500 до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от трех тысяч до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.