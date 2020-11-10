В регионе

Липецкие дворы продолжают очищать от автохлама

2 часа назад
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Территориальные управления округами продолжают работу по соблюдению Правил благоустройства территорий Липецка. Регулярно проводятся рейды по выявлению разукомплектованных транспортных средств (РТС). Некоторые припаркованные во дворах автомобили давно прогнили, их окна разбиты, а «внутренности» разворованы хулиганами.

С начала осени на территории четырёх округов Липецка в ходе рейдов было выявлено 54 разукомплектованных транспортных средств. Больше всего — 22 — в Советском округе. Стоит отметит, что собственники часто идут на встречу городским властям и проявляют сознательность. Так, владельцы 18 из 54 ржавых автомобилей в добровольном порядке вывезли свои транспортные средства. По остальным ведётся работа в соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения и утилизации разукомплектованных транспортных средств на территории города Липецка.

– Собственнику выявленного разукомплектованного транспортного средства дается 30 календарных дней для его добровольного перемещения или утилизации. В случае невыполнения требования автомобиль принудительно перемещается на специально отведенную территорию с последующей утилизацией, – рассказали представители округов.

Кроме того, территориальные управления округами регулярно проводят рейды по выявлению нарушений ст. 5.10 КоАП Липецкой области «Размещение транспортных средств вне специально оборудованных мест». Таким образом ведётся борьба с любителями парковки на газонах. Так, с 1 сентября проведено 88 проверок, составлено 313 протоколов. За нарушение предусмотрены штрафные санкции – для граждан от 500 до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от трех тысяч до десяти тысяч рублей, для юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

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