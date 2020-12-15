Липецкие дворы продолжают освобождать от старых автопокрышек

С начала года из липецких дворов вывезли более трех тысяч старых шин. Эту работу координируют территориальные управления округами, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

Так, на улице Сенной в районе Коровино владелец дома огородил ими территорию палисадника. Покрышки создавали помехи для проезда спецтехники и качественной уборки улицы во время снегопадов. Сегодня их убрала утилизирующая организация, а сотрудники управления Октябрьским округом провели с липчанином разъяснительную беседу. Ему напомнили, что изношенные автомобильные шины относятся к отходам 4 класса опасности и их не рекомендуется использовать в целях благоустройства.

В этом же районе есть и специально отведенное место для сбора опасных отходов, которое уже известно местным жителям. Оно находится на улице Индустриальной. Сегодня отсюда утилизирующая организация вывезла более 100 шин.

Аналогичная работа организована в каждом округе – отработана схема взаимодействия с управляющими компаниями и заключен контракт с утилизирующим предприятием. Чаще всего местом сбора опасных отходов служит территория контейнерной площадки. По факту накопления покрышек на место приезжает перерабатывающая организация «Циркон». Предприятие является резидентом липецкого технопарка и вывозит старые шины с городских дворов на безвозмездной основе. Затем отслужившие свой срок покрышки перерабатывают в резиновую крошку.

Так, с начала года с территорий четырех городских округов вывезли более трех тысяч автомобильных шин. Больше всего в Советском и Октябрьском – 1100 и 1600 соответственно, в Правобережном – 350, а в Левобережном – около 250 покрышек.

Как известно, серьёзная работа по вывозу отработанных покрышек с территорий областного центра стартовала весной 2019 года. За это время сотрудниками территориальных управлений округами было направлено на переработку порядка 8 тысяч автомобильных шин.