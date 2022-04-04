В регионе

Липецкие дзюдоисты завоевали командное серебро турнира «Триумф Energy»

6 часов назад
13 посмотрели

Читайте нас в

Вчера в городе Коврове (Владимирская область) состоялись всероссийские соревнования среди юношей Детской лиги дзюдо «Триумф Energy» (финал 1 этапа, Центральный дивизион).

В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из семи команд трех федеральных округов Российской Федерации.

Липецкая команда МБУ «СШ №8 «Юность» заняла второе место в общекомандном зачете.

В состав команды вошли: Аким Зотов (в/к 38 кг), Егор Таньшин (в/к 42 кг), Алексей Чиркин (в/к 46 кг), Егор Солопов (в/к 50 кг), Максим Загорский (в/к 55 кг), Герман Шарапов (в/к 60 кг), Сергей Семынин (в/к 66 кг), Иван Леонов (в/к 66+ кг).

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19