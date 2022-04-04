Вчера в городе Коврове (Владимирская область) состоялись всероссийские соревнования среди юношей Детской лиги дзюдо «Триумф Energy» (финал 1 этапа, Центральный дивизион).
В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из семи команд трех федеральных округов Российской Федерации.
Липецкая команда МБУ «СШ №8 «Юность» заняла второе место в общекомандном зачете.
В состав команды вошли: Аким Зотов (в/к 38 кг), Егор Таньшин (в/к 42 кг), Алексей Чиркин (в/к 46 кг), Егор Солопов (в/к 50 кг), Максим Загорский (в/к 55 кг), Герман Шарапов (в/к 60 кг), Сергей Семынин (в/к 66 кг), Иван Леонов (в/к 66+ кг).