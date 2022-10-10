Открытая Всероссийская летняя гимназиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций среди юношей и девушек до 18 лет по дзюдо с участием представителей Липецкой области состоялась в Орле. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 22 российских регионов.

Липецкие дзюдоисты завоевали четыре медали соревнований – одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. Евгения Бизина стала победителем турнира в весовой категории 57 кг среди девушек. Иван Торопцев завоевал серебро в весовой категории 73 кг, Даниил Кучин в весовой категории 60 кг.

Бронзовым призером гимназиады стал Матвей Бутов в весовой категории 60 кг.

Пристальное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет правительство Липецкой области под руководством Игоря Артамонова. «Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.