Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству сито-рю «Мемориал А.И. Квона» прошли в Липецке. Почтить память мастера собрались более 600 участников, представлявшие 25 команд из разных регионов Российской Федерации. Спортсмены выступали в двух дисциплинах – ката и кумитэ.

Сборная Липецкой области показала высокий результат. Команда завоевала в общей сложности 164 медали (50 золотых, 44 серебряных, 70 бронзовых) и обеспечила себе первое место в общекомандном зачёте. На втором – представители Московской области, третье место у команды Воронежской области, сообщает региональное управление физической культуры и спорта.

«Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.