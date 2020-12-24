Заседание Регионального политсовета провели сегодня единороссы, оно состоялось в областном центре. Перед заседанием секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов призвал членов политсовета принять участие в акции «Елка желаний».

«Главная задача «Единой России» – личное участие депутатов в работе. В начале декабря мы запустили акцию «Елка желаний». К ней уже присоединились депутаты Липецкого горсовета. Снять с елки желание и постараться его исполнить смогут и все члены политсовета. Даже те, кто сегодня находится в онлайн-подключении, также не останутся в стороне и получат шарики с желаниями ребят позднее», – отметил Игорь Артамонов. Руководителю области досталось желание 14-летнего Данилы Андреева из Боринского центра поддержки детей, который мечтает об игровой приставке.

Само заседание прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Единороссы обсудили основные итоги работы за 2020 год и обозначили планы на следующий. Основная деятельность в текущем году строилась вокруг выборов в Липецкий горсовет, которые прошли в сентябре. По их итогам «Единая Россия» получила 34 мандата из 36. По этому показателю регион занимает первое место в ЦФО. Такому успеху способствовала большая предварительная работа. В этом году перед выборами партия провела электронное предварительное голосование. На праймериз было подано 225 заявлений, зарегистрировано 135 кандидатов, большинство из которых молодые люди. В районных Советах из 584 мандатов – 579 у «Единой России». Это второе место в ЦФО.

«В следующем году состоятся выборы в Государственную Думу и областной Совет депутатов. Мы должны повторить успех выборов в Липецкий горсовет. Поэтому призываю вас всех активно работать с избирателями, чтобы люди видели и понимали, что все преобразования происходят с помощью «Единой России», – сказал Игорь Артамонов.

Большой блок вопросов на заседании был посвящен работе волонтеров. Депутаты всех уровней с начала пандемии приняли участие в работе партийного волонтерского центра. В свое личное время они дежурили в поликлиниках, помогали врачам, развозили лекарства больным коронавирусной инфекцией.

В этот сложный эпидемиологический период «Единая Россия» первой пришла на помощь людям и медработникам. Организовано горячее питание для медперсонала ковид-госпиталей. Ежедневно волонтеры развозят в больницы почти 700 порций обедов. Кроме этого, партийцы оказывают помощь и поддержку семьям врачей, работающих в «красной зоне», малоимущим и многодетным, а также жителям региона, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В ходе заседания единороссы обсудили основные задачи на 2021 год. В первую очередь, это доступность качественной медицинской помощи, поддержка семей, создание комфортной среды проживания, а также реализация партийных проектов и проведение избирательной кампании.