В Липецке неизвестные предприняли очередную попытку дискредитации «Единой России», сообщается на сайте регионального отделения политической партии.

Около утиных домиков, расположенных на Комсомольском пруду областного центра, неизвестные злоумышленники повесили флаг «Единой России».

«Наши оппоненты неоднократно делали попытки дискредитировать нашу политическую партию. И это очередная выходка», — говорится в сообщении.

«Даже хорошую и добрую акцию наши оппоненты пытаются превратить в поле для политических игрищ, — заявил руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Евгений Зенков. – Сотрудники приюта для животных «Счастливый берег» сделали кормушки и домики для диких птиц, чтобы они могли спокойно пережить зиму. Домики появились 15 февраля, а сегодня, 16 февраля, кто-то уже прибил на них таблички и повесил флаг партии. Мы возмущены таким диким поступком. По данному факту будет направлено заявление в полицию, чтобы правоохранительные органы нашли виновных лиц».