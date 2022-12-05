За 11 месяцев этого года липецкие экологи выдали 263 предостережения, тем самым предотвратили нарушения природоохранного законодательства. Из них 28 предостережений выдано физическим лицам, 13 – ИП, 174 – юридическим лицам, 48 – органам местного самоуправления.

За текущую неделю предостережения объявлены органу местного самоуправления в части охраны водного объекта, находящегося на территории муниципального образования и шести юридическим лицам в части обеспечения соблюдения нормативов.

«Вопросы экологии очень важны для областной власти. Мы прилагаем максимум усилий для сохранения природы и улучшения качества воздуха. Достигнутые за последние годы результаты – лишь начальный этап формирования экологической культуры общества, и потребуется ещё много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.