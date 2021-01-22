Сегодня днем в Лев-Толстовском районе, на 15-м километре автодороги «Лев-Толстой – Данков» у с. Золотуха, бензовоз “МАН” опрокинулся в кювет.

Автомобиль перевозил бензин АИ-95 в цистерне емкостью 30 тонн. В результате отцепки цистерна перевернулась на бок, произошел розлив топлива на площади 20 квадратных метров. К счастью, не случилось возгорания и обошлось без пострадавших. Спасатели быстро отреагировали и нейтрализовали угрозу.

Чуть позже оценку случившемуся дали экологи. Начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина в своем Инстаграм сообщила, что угрозы жизни, здоровью и окружающей среде нет.