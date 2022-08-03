Расчистка водоёмов продолжается в Липецкой области. Экологи контролируют ход работ на водоёме в селе Стебаево Липецкого района. Пруд расчищают в рамках областной программы охраны окружающей среды.

Работы начались в 2022 году и будут завершены в октябре текущего года. Стоимость расчистки составляет около 4,5 млн рублей. Объём выемки иловых отложений составит более 25,7 тысячи кубических метров, а площадь расчистки – почти 20 тысяч квадратных метров, сообщает региональное управление экологии и природных ресурсов.

Пруд в Стебаево пополнит ряд водных объектов, расчищаемых в регионе в 2022 году. Также в порядок приводятся пруды в сёлах Ивово Липецкого района, Агарково Долгоруковского района и Яблоново Краснинского района. Кроме того ведётся расчистка рек Быстрая Сосна в Измалковском и Долгоруковском районах и Красивая Меча в Лебедянском районе.

«В Липецкой области очень красивые водоёмы и их обязательно нудно облагораживать. Региональная власть уделяет особое внимание решению этих вопросов», – неоднократно подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.