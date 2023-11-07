Украсить главную экоёлку страны игрушками, сделанными из переработанного пластика, стекла, макулатуры, природного материала, а также старых вещей, которые планировалось выбросить, предлагают организаторы акции «Новогодняя экоигрушка» в рамках международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». Принять участие в новогодней экологической акции могут все желающие. Творческие работы принимаются до 1 декабря 2023 года по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, 29, строение 1, «Экоёлка, до востребования».

Как пояснили организаторы, акция может подарить замечательную семейную традицию – создавать новогодние украшения своими руками. Авторы лучших работ получат призы и подарки. Оцениваться будут идея, внешний вид и сложность изделия. При желании игрушку можно подписать, указав имя, фамилию автора и его город. Лучше использовать стандартные размеры. Также важно позаботиться о сохранности поделки во время ее путешествия в Москву.

«Экология, сохранение природы – это, несомненно, дело каждого жителя планеты. Приучать к бережному отношению нужно с самых юных лет, чтобы, вырастая, молодое поколение осознавало ценность чистого воздуха, рек, лесов – всей окружающей среды и свою ответственность за будущее планеты», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.