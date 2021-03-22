Итоговое совещание регионального управления экологии и природных ресурсов состоялось в администрации Липецкой области. Обсуждали реализацию федеральных проектов «Чистый воздух», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО» на территории Липецкой области. Особое внимание было уделено системе регионального экологического надзора, работе с обращениями граждан, развитию экологического туризма.

В рамках проекта «Чистый воздух» крупнейшие предприятия внедряют новые экологичные технологии, проводят реконструкцию производственных систем. В результате в 2019-2020 годах выбросы в Липецке снижены на 10 тысяч тонн. На природоохранные мероприятия в сфере охраны воздуха привлечено 14 млрд рублей внебюджетных средств. В 2021 году планируется ввод эксплуатацию восьми новых автоматических постов наблюдения за состоянием окружающей среды, продолжение экологизации крупнейших производств.

В 2019-2020 годах в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» провели расчистку рек Воронеж и Ягодная Ряса. В результате условия проживания увеличили 25 тысяч челеловек. Липецкая область занимает лидирующие позиции по количеству водоохранных мероприятий за счёт бюджета субъекта и РФ и объёмам финансирования.

Федеральный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» позволил установить 2,5 тысячи контейнеров для раздельного накопления ТКО. Мероприятия проекта сопровождаются эколого-просветительской деятельностью в учебных зведениях с целью вовлечения молодёжи в процесс раздельного накопления ТКО. Липецк, по версии Greenpeace, занял четвёртое место в рейтинге по развитию системы раздельного сбора отходов среди городов с полумиллионным населением. Федеральный проект «Чистая страна» дал старт рекультивации двух масштабных свалок – объектов накопленного экологического вреда в Данкове и Липецке общей площадью 25 гектаров. Основные этапы рекультивации будут завершены к концу 2021 года.

В сфере недропользования 2020 год также стал годом достижений. Объём добытых общераспространённых полезных ископаемых увеличился с 2,7 млн кубических метров до 4 млн кубометров в 2020 году. В бюджет поступило более 100 млн рублей налоговых отчислений от добычи полезных ископаемых. Доли скважин, вовлеченных в законную эксплуатацию, увеличилась с 29% до 71,15%. Количество обустроенных наблюдательных скважин за подземными водами увеличилось с 60 до 70 штук. Полностью оцифрованы границы особо охраняемых природных территорий. На территории региона выявлено более 100 краснокнижных видов животных, растений, грибов и лишайников.

По итогам 2020 года более 70% жителей оценивают экологическую обстановку по месту жительства как благоприятную. Информированность населения Липецкой области об экологической обстановке составила более 91%. Общее число участников экологических акций – более 20тысяч человек. Детская экологическая литература, выпущенная по заказу управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, в 2020 году получила международное признание (премия им А. Куинджи).

«Качество жизни населения во многом зависит от экологии. Областная власть ведёт комплексную работу в этом направлении. Достигнутые за последние годы результаты – лишь часть пути по формированию экологической культуры, и потребуется ещё много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.