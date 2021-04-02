2 апреля 2021 года состоялось выездное совещание по вопросу содержания контейнерных площадок в г. Липецке. Во встрече приняли участие представители управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, администрации г. Липецка, Государственной жилищной инспекции Липецкой области, регионального оператора.

Контейнерная площадка является одним из элементов благоустройства города, и её вид зависит от управляющей компании. В Липецке мы можем видеть как положительные, так и отрицательные примеры содержания контейнерных площадок. Ранее администрация города провела совещание с руководителями управляющих компаний, и в настоящее время ведется активная работа по вывозу отходов и уборке прилегающей к контейнерной площадке территории.

«Совершенствование системы обращения с отходами продолжается. В рамках реализации реформы системы обращения с ТКО за счет средств областного бюджета обустроено 7000 контейнерных площадок и закуплено более 15000 контейнеров, в том числе 3000 – для г. Липецка», – подчеркивает заместитель начальника управления экологии и природных ресурсов Липецкой области М.В. Ермолов. – В целях контроля за оказанием услуги транспорт оборудован ГЛОНАСС и фотофиксацией состояния контейнерной площадки. Однако, мы выявляем факты ненадлежащего содержания КП, на которые будем реагировать совместно с Государственной жилищной инспекцией Липецкой области».

Жители города могут сами повлиять на состояние своей контейнерной площадки! Если у вас есть вопросы о качестве предоставляемой услуги, вы можете обратиться в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48. Мы призываем горожан включаться в процесс: только совместными усилиями с управляющими компаниями, региональным оператором, администрацией города, государственной жилищной инспекцией мы сможем встретить весну в чистом городе.