Выездное совещание на дамбе Матырского водохранилища провели на днях липецкие экологи. Они обсудили готовность плотин к безопасному пропуску паводковых вод в регионе.

Как сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, основная задача гидротехнических сооружений (ГТС) – защитить людей от вредного воздействия воды: размывания берегов, затопления жилья. Также плотины позволяют эффективно использовать водные ресурсы, регулировать расход и уровень воды.

В Липецкой области расположены 334 гидротехнических сооружения на поверхностных водных объектах. 171 ГТС находится в областной собственности. Важнейшим объектом является ГТС Матырского водохранилища, так как с его помощью регулируется сброс воды в реку Воронеж.

Безопасное прохождение паводковых вод на каждом из ГТС является одной из важнейших задач по обеспечению экологической безопасности населения, особенно в условиях многоснежной зимы. Регулирование уровня воды в водоемах с помощью гидротехнических сооружений позволяет предотвратить чрезвычайные ситуации, опасные для жизни граждан и безопасности их имущества.

Осенью и зимой 2021-2022 годов, чтобы исключить угрозу затопления в паводковый период, на 65 водных объектах, где расположены гидротехнические сооружения, проводился санитарный сброс воды. В течение всего года в процесс наблюдения за состоянием ГТС в населенных пунктах вовлечены главы сельских поселений, экологические инспекторы в районах.

В 2021-м ремонт плотин проводился в Данковском, Лебедянском и Усманском районах. В этом году запланирован капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных в Долгоруковском, Воловском и Тербунском районах. Всего за последние пять лет капитально отремонтированы более 40 гидротехнических сооружений. «Повышение уровня безопасности населения – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.