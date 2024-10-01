Экологическая реабилитация водных объектов продолжается в Липецкой области. В селе Октябрьское Усманского района началась расчистка пруда. Сейчас его осушают, после экологи будут чистить от донных отложений. Это пятый подобный водоём, акватория которого подлежит восстановлению до конца 2024 года.

Также в списке — пруды в селе Становом, селе Топтыково Чаплыгинского района, Баловнево Данковского района и Яблоново Краснинского района. Работы проводятся по нацпроекту «Экология».

«За пять лет благодаря средствам нацпроекта свой прежний облик смогли вернуть 15 прудов. Расчистка акватории имеет важное экологическое значение, а благоустройство прибрежных территорий — важный социальный эффект. Местные жители вновь смогут комфортно отдыхать у любимых водоёмов», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.