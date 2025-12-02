Липецкие эковолонтеры получили награды за победу в Международной премии

14 юных жителей Липецкой области стали победителями и призерами V сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», учрежденной Росприроднадзором. В юбилейном сезоне премии на конкурс поступило рекордные 110 тысяч заявок из 43 регионов России и 8 зарубежных стран. Липецкая область представила проекты в разных номинациях – от экопросвещения и экотуризма до научных разработок и художественного творчества.

Павел Швырев из Липецка завоевал первое место в номинации «Экопросвещение» (6-18 лет). Его комплексный проект по экологическому просвещению молодежи уже привлек 900 тысяч рублей грантовых средств и охватил более 1,5 тысячи человек. Елизавета Быкова из Долгоруково заняла 3 место в номинации «Экорисунок» (10-13 лет) с философской работой «Всё зависит от нас самих». Работа Гордея Володина из Ельца «Экологическое дерево» была отмечена членом жюри, известным путешественником Федором Конюховым.

Юные изобретатели представили практические разработки: Дмитрий Иванов создал прибор для агромониторинга, а Алексей Кищенко – устройство для переработки отходов в энергию для отопления домов. Также в числе призеров – Мария Шалунова, Галина Суворова, Вероника Строева, Алиса Козлова, Михаил Наумов, Алексей Зайцев, Мария Колитвинова и Алена Абреимова.

Специальным призом отмечен коллектив филиала «Лесная сказка» Реабилитационного центра Липецкой области за работу «История дельфина Саньки».

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года для экологического просвещения и поощрения инициатив детей и подростков. За пять сезонов на нее поступило свыше 320 тысяч заявок из 95 стран мира. Победители и призеры получают памятные подарки и преференции при поступлении в ведущие вузы России.

«Дети с самого раннего возраста должны понимать, насколько важно участие каждого в решении экологических проблем и в их предотвращении. Проекты липчан — от практических изобретений до просветительских инициатив — это реальный вклад в экологическое будущее нашего региона», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.