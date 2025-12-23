Липецкие экспортеры осваивают бережливые технологии для выхода на мировые рынки

Юбилейная, 20-я, региональная научно-практическая конференция «Региональный экспорт и рецепты глобальной конкурентоспособности» прошла в Липецке. Мероприятие, организованное Центром поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес»), собрало около 100 участников, в том числе тех, кто подключился к конференции онлайн. Это представители органов власти, научного и делового сообщества, предприятий малого и среднего бизнеса, общественных организаций, студенты вузов.

Ключевой темой обсуждения стала роль современных технологий и принципов бережливого производства в повышении конкурентоспособности компаний-экспортеров. Эксперты ЦПЭ подробно рассказали о мерах поддержки: организации деловых миссий, участии в выставках, предоставлении юридических консультаций, помощи в сертификации и транспортировке грузов до границы. Отмечено, что ключевыми партнерами для липецких компаний являются Беларусь и Казахстан. Активно развивается сотрудничество с Киргизией, Узбекистаном, Таджикистаном, Арменией.

Важным событием конференции стало присоединение пяти предприятий-экспортеров региона – ООО «Лев-Толстовский молочный завод», ООО «Мебельная фабрика «Боринское», ООО «Завод металлоконструкций «Стальные технологии строительства», ООО «ЕТМ-Производство», ООО «ПК Рационал», а также Липецкого государственного технического университета к экологическому движению «Зелёный кодекс». Его принципы — внедрение наилучших доступных технологий, рациональное использование ресурсов и минимизация воздействия на окружающую среду.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Липецкие компании успешно осваивают новые рынки. Во многом им это удается благодаря информированию о том, как правильно сделать первые и последующие шаги, а также поддержке на всех этапах», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.