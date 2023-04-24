Международная выставка строительства и интерьера KyrgyzBuild 2023, на которой была представлена и липецкая продукция, прошла в Киргизской Республике. Благодаря господдержке и центру «Мой бизнес» участие в ней приняли пять компаний из Липецкой области.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России. Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой стали правительство региона и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Вовлечение малых и средних предприятий в экспортную деятельность – в числе приоритетных направлений деятельности правительства региона в сфере экономики. В Липецкой области созданы все возможности для реализации любых бизнес-идей, работают несколько программ содействия предпринимателям, а вместе можно преодолеть любые трудности», – уверен губернатор Игорь Артамонов.

KyrgyzBuild 2023 – главное специализированное событие в строительной индустрии Кыргызской Республики, которое позволяет объединить профессионалов сферы строительства, энергетики, спецтехники, представителей государственных структур и деловых кругов для обмена опытом и обсуждения качественного и эффективного функционирования отраслей. Более 200 компаний из Республики Беларусь, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, Польши, Турции, Узбекистана и других стран презентовали широкий спектр продукции.

Липецкую область представили предприятия, специализирующиеся на разработке и комплексном управлении энергоэффективных инженерных проектов в различных отраслях, производстве металлоконструкций, бытовых электрических приборов, часов и систем светодиодного освещения. В их числе были «Стройнэт», ГК «ЛипецкПрофиль», «ИнжНова Групп», «Атлантис», «ПК «Энерком». Стенд Липецкой области посетили первый заместитель Национального агентства по инвестициям при Президенте Киргизской Республики Нурадил Баясов, заместитель министра энергетики Киргизской Республики Сабырбек Султанбеков, торговый представитель РФ в Киргизской Республике Айнур Саманов, отметившие уникальность продукции липецких экспонентов.

Особым интересом пользовалась продукция компании «ПК «Энерком», специализирующаяся на создании и внедрении наиболее оптимальных конфигураций систем освещения с учетом себестоимости, эффективности, срока службы и особенностей сферы применения в промышленном и уличном освещении. Предприятие заключило предварительные договоренности о сотрудничестве с компаниями Мега LIGHT KG и Майлуусуйским ламповым заводом, сообщили в центре «Мой бизнес».

В рамках KyrgyzBuild помимо В2В переговоров проходили интерактивные выступления спикеров из разных стран, консультации профильных специалистов, а также презентация новинок строительной отрасли. «Участие в выставках дает возможность продемонстрировать свою продукцию специалистам отрасли, найти новых дистрибьюторов или партнеров для расширения торговых территорий, оценить современные тенденции отрасли, заключить взаимовыгодные контракты», – отмечает руководитель Центра поддержки экспорта Василий Гольцов.