Более 1000 участников из России, в том числе из Липецкой области, а также Китая, Индии, Турции, Республики Беларусь и целого ряда других стран, представили широкий спектр продукции в 15 разделах рынка – от строительных материалов и инструментов до мебели и предметов декора – на 28-й международной выставке MosBuild 2023 в Москве. Ее гостями стали более 78 тыс. посетителей.

Липецкую область представили компании, занимающиеся производством строительных металлических конструкций, стеклопластиковой арматуры, башенных, фасадных и цветочных часов, инновационных армирующих элементов из композитных материалов, обуви, сельскохозяйственной техники, а также проектной деятельностью. Среди них – «Спецсталь», «Техинвестпроект-Л», «НПК Экотекс», «Атлантис», «Экотекс инжиниринг», «Липецкая обувная компания», «Грязинский культиваторный завод». Участие семи экспортно ориентированных компаний малого и среднего бизнеса региона организовано Центром поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес»). «Участие в выставках дает возможность продемонстрировать свою продукцию специалистам отрасли, найти новых дистрибьюторов или партнёров для расширения торговых территорий, оценить современные тенденции отрасли, заключить взаимовыгодные контракты», – отмечает руководитель Центра поддержки экспорта Василий Гольцов.

Особым интересом пользовалась продукция компании «НПК Экотекс», специализирующаяся на производстве инновационной стеклопластиковой арматуры. В ходе b2b переговоров предприятие заключило предварительные договоренности о сотрудничестве с Турецким предприятием, занимающимся возведением высотных зданий. Кроме того, были проведены переговоры с представителями Республики Мьянма по вопросу приобретения технологий по производству композитной фибры для армирования бетонных конструкций, разрабатываемых «Экотекс инжиниринг».

Деловая программа выставки включала несколько контент-зон, где дизайнеры и архитекторы, производители и поставщики, строители и специалисты сетей DIY участвовали в конференциях и семинарах, проводили лекции и мастер-классы, делились аналитикой рынка и актуальными новостями. За время выставки компании провели ряд b2b встреч и смогли наладить деловые контакты с потенциальными покупателями и партнерами из Грузии, Азербайджана, Турции и других стран. Со стороны международных компаний проявлен большой интерес к товарам липецкого производства.

Как сообщили в центре «Мой бизнес» Липецкой области, его специалисты оказывают поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президентом России Владимир Путин. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют меры, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства, и они постоянно расширяются».