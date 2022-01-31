Свыше 600 компаний из 26 стран мира собрала 24-ая Международная специализированная выставка пластмасс и каучуков «Интерпластика – 2022», состоявшаяся с 25 по 28 января 2022 года на территории выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве.

Компании из Италии, Германии, Китая, Белоруссии и других стран мира представили на своих стендах широкий спектр продукции. Липецкую область представили: ООО » Электрома » — ведущий российский производитель самоклеящихся материалов промышленного назначения, ООО «Глобалполимер» – компания, заминающаяся переработкой отходов полиэтилена и производством вторичных гранул стретч высшего сорта, ООО «Гелиос» и ИП Тарасов Михаил Михайлович. Участие четырех экспортно ориентированных компаний малого и среднего бизнеса нашего региона организовано Центром поддержки экспорта Липецкой области.

За время выставки компании провели ряд деловых встреч, смогли наглядно и выгодно продемонстрировать свою продукцию, получить актуальную и качественную информацию о тенденциях полимерной и смежных отраслей и заключить предварительные договоренности о сотрудничестве. Выставка стала эффективной площадкой для обмена опытом и демонстрации новых разработок.

«Интерпластика – 2022» – это крупнейшая выставка индустрии пластмасс и каучука в Восточной Европе, где можно познакомиться с международными инновациями на рынке, узнать про новинки в производстве, использовании и переработке полимерных материалов, наладить деловые контакты и провести переговоры.

— Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области (ЦПЭ Липецкой области) создан администрацией Липецкой области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Центр поддержки экспорта Липецкой области приступил к работе в 2017 году.