Пять липецких компаний принимают участие в Международной выставке Aquatherm Moscow 2023, которая проходит в столице в выставочном центре «Крокус Экспо» с 14 по 17 февраля. Это самая крупная в России выставка комплексных инженерных решений для отопления, водоснабжения, канализации и бассейнов. Свою продукцию демонстрируют производители не только из России, но и Китая, Белоруссии, Казахстана, Узбекстана и других стран.

Благодаря господдержке и центру «Мой бизнес» Липецкую область представляют предприятия «Авикс Групп», «ИнтерЭкоТехнологии», «Стройнэт», «ИнжНова Групп» и «Липецкая областная Инновационная Компания». Эти компании занимаются производством светодиодных светильников, водяных климатических модульных панелей, пластичных смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей, электрических модульных панелей, а также тепло-, звуко- и гидроизоляционных материалов. На выставке липецкие компании уже провели ряд деловых встреч, выгодно продемонстрировали свою продукцию и заключили договоренности о сотрудничестве. «Участие в бизнес-выставках такого уровня позволяет оценить свою продукцию на мировом рынке, определить сильные и слабые стороны и самое главное – найти новых партнеров и новые рынки сбыта», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Липецкой области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.