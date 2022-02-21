Более 460 участников-компаний собрала 26-я Международная выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции, кондиционирования, бассейнов, саун и спа «Aquatherm Moscow – 2022». Мероприятие является ключевым событием индустрии и уникальной возможностью для российских и зарубежных компаний продемонстрировать новейшие разработки отрасли.

Компании из Италии, Германии, Турции, Китая, Белоруссии и других стран мира представили на своих стендах широкий спектр продукции. Липецкую область представили: ООО «Стройнет» — производитель современных энергосберегающих систем в области вентиляции и отопления помещений, ООО «ИнтерЭкотехнологии» — компания, занимающаяся проектированием, разработкой и производством качественных, энергоэффективных, современных и доступных светодиодных светильников и ООО «Липецкая областная инновационная компания» — осуществляющая деятельность в области оптовой торговли санитарно-техническим оборудованием, строительными материалами и производства машин специального назначения.

В рамках выставки прошло более 15 специализированных мероприятий, охватывающих все тематики индустрии. Мировые эксперты и представители ведущих компаний отрасли рассказали об актуальных трендах и профессиональном опыте. Липецкие компании провели ряд деловых встреч, смогли наглядно и выгодно продемонстрировать свою продукцию и заключить предварительные договоренности о сотрудничестве.

«Посещение выставки дает возможность провести маркетинговый анализ и оценить современные тенденции отрасли, повысить профессиональную квалификацию, рассмотреть выгодные ценовые и логистические предложения, обсудить сотрудничество с потенциальными партнерами. В приоритете – поиск новых товаров и поставщиков», – отмечает руководитель Центра поддержки экспорта Василий Гольцов.

* Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области (ЦПЭ Липецкой области) создан администрацией Липецкой области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Центр поддержки экспорта Липецкой области приступил к работе в 2017 году.