Повышение эффективности производства для экспортной деятельности, поиск квалифицированных кадров и управление изменениями стали основными темами, которые обсуждались в рамках четвертого модуля региональной акселерационной программы «Экспортный стандарт», прошедшего на площадке центра «Мой бизнес». В ходе интенсивного интерактивного курса эксперты подробно рассказали участникам о том, как провести анализ готовности предприятия к наращиванию экспорта, определить стратегию масштабирования экспорта, оценить эффективность бизнес-процессов, а также обеспечить кадрами и управлять изменениями в компании.

«Участие в программе «Экспортный стандарт для МСП» поможет расширить горизонты, научиться вести бизнес-разведку, побеждать в переговорных поединках и готовить ценностные предложения для зарубежных партнеров. В потенциале это поможет расширить географию поставок товаров липецких производителей», – отмечает начальник центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов. Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области (ЦПЭ Липецкой области) создан правительством региона и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Центр поддержки экспорта Липецкой области работает с 2017 года.

Акселерационная программа «Экспортный стандарт для МСП» позволяет опытным экспортерам региона подготовить бизнес-план на три года с дорожной картой, где будут определены пути укрепления рыночных позиций на действующих рынках и проработаны все действия для реализации целей со сроками. Следующий модуль образовательной программы пройдет 28 и 29 ноября. Предприниматели изучат тему «Переговорные поединки с зарубежными покупателями. Подготовка бизнес-плана по выходу на новые зарубежные рынки».

«В современных условиях развития мировой экономики экспорт уже не является прерогативой крупных предприятий. Необходимость расширения участия в международной торговле стала неотъемлемой частью эффективного развития бизнеса, претендующего на высокую конкурентоспособность», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.