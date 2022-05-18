Центр поддержки экспорта Липецкой области организовал проведение в Задонском районе обучающего семинара «Маркетинг как часть экспортного проекта». В нем приняли участие представители 14 малых и средних предприятий Липецкой области, которые готовы поставлять свою продукцию в другие страны. Спикером выступила сертифицированный федеральный тренер АНО «Школы экспорта Российского экспортного центра» Оксана Воронкова.

Участники рассмотрели основные элементы маркетингового планирования, которые помогут липецким экспортерам привлечь внимание к их товару за границей, узнали о способах повышения конкурентоспособности продукции и увеличения прибыли. Отдельное внимание спикер уделила ключевым ценностям продукта, как их определять и использовать для построения маркетинговой стратегии компании, поисковым системам, контекстной рекламе, преимуществам продвижения продуктов в социальных сетях и участию в международных выставках.

Живое общение позволило обменяться успешным опытом по продвижению продукции на зарубежных рынках. Предприниматели задавали много вопросов и активно участвовали в обсуждении предложенных тренером практических кейсов. Участники смогли определить для себя инструменты дальнейшего продвижения продукции на внешние рынки. После обучения по приглашению участника семинара Фёдора Дамма, руководителя ВЭД ООО «Масляная история», слушатели посетили площадку, где познакомились с технологией обработки растительного сырья, используемого для производства масел.

Расписание программы семинаров Школы экспорта РЭЦ «Жизненный цикл экспортного проекта» размещено на сайте https://export48.ru/ и в социальных сетях https://vk.com/export48. Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области (ЦПЭ Липецкой области) создан администрацией Липецкой области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Он работает с 2017 года.