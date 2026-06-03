Липецкие экспортёры приехали в Беларусь с деловой миссией

Делегация экспортно ориентированных предприятий Липецкой области принимает участие в бизнес-миссии в Беларуси, которая продлится 3 дня. В состав делегации вошли представители пяти компаний региона: «Авикс групп»,«Кран стандарт»,«Мебельная фабрика «Боринское», «Евро слатс» и «Биотех». Деловую поездку организовал региональный Центр поддержки экспорта — структурное подразделение центра «Мой бизнес» — при поддержке Липецкой торгово-промышленной палаты и БелТПП.

На площадке БелТПП состоялась интенсивная сессия B2B-переговоров. Липецкие компании презентовали свой экспортный потенциал перед белорусскими коллегами. В центре внимания — вопросы кооперации, импортозамещения и поставок комплектующих. Белорусскую сторону представили ключевые игроки рынка: «МТЗ» (Минский тракторный завод), Минский завод шестерен, «Севиш и К» (сеть «Декор»), «Гомельстекло», «Белкоммунмаш», «Альпака Бел» а также профильные трейдеры и логистические компании.

Особый интерес вызвала встреча с представителями Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), которая открывает для липецкого бизнеса доступ к электронным торгам. Завершила первый день посещение международной специализированной выставки «Белагро 2026». Липецкие экспортеры сельхозтехники, кормов и оборудования для АПК провели ряд точечных встреч прямо на выставочных стендах, оценив потенциал белорусского рынка и новейшие разработки.

В центре «Мой бизнес» подчёркивают, что данная бизнес-миссия нацелена на заключение долгосрочных экспортных контрактов, поиск дистрибьюторов и технологических партнеров. По итогам первых переговоров уже намечены несколько предварительных договоренностей о сотрудничестве.

«Липецкая область активно наращивает сотрудничество с дружественными странами, и Беларусь — один из наших важнейших партнёров. Участие наших предприятий в таких бизнес-миссиях — это не просто поиск новых контрактов, а выстраивание долгосрочной кооперации и технологических связей. Мы будем и дальше поддерживать наших экспортеров через центр “Мой бизнес” и национальные проекты», — прокомментировал губернатор Игорь Артамонов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.