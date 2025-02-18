Министр экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков и замминистра промышленности, инвестиций и науки региона Татьяна Донских приняли участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт», которое прошло в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина.

На заседании комиссии был одобрен Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта. Это решение позволит властям субъектов совместно с Минэком России и Российским экспортным центром перейти к предоставлению услуг по принципу «одного окна» на цифровой платформе «Мой экспорт», уточнили в РЭЦ. С 1 января 2026 года на сайте будут доступны 32 новые услуги, перечь которых будет сформирован в течение года. Цифровой стандарт будут применять органы государственной власти, местного самоуправления и их подведы. Автоматизируются приём и обработка заявлений, проверка соответствия соискателя условиям предоставления услуги, формирование запросов и получение сведений через единую систему межведомственного электронного взаимодействия, а также контроль качества услуг и соблюдение сроков административных процедур. В региональном минэке отметили, что на сайте «Мой экспорт» уже представлены услуги для экспортеров Липецкой области.

«Цифровизация, автоматизация процессов, безусловно, упростит получение поддержки для наших бизнесменов. Здесь и сокращение сроков обработки заявок, и минимизизация ошибок, и, как следствие, улучшение качества обслуживания. Всё это поможет нашим предпринимателям в более короткие сроки получить помощь и наращивать объёмы зарубежных поставок», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.